Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Museumsdorf

In der Zeit von Montag, 22. Juli 2019, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 23. Juli 2019, 08.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Scheuneneingangstür zum Museumsdorf an der Bether Straße aufzuhebeln. Zu einem Eindringen kam es nicht. Die Tür wurde allerdings beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Mülleimerbrände

Am Dienstag, 23. Juli 2019, wurden die Inhalte zweier Mülleimer am Ambührener See, Stalfördener Straße vorsätzlich in Brand gesetzt. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Lastrup - Brand eines Mähdreschers

Am 23. Juli 2019 geriet gegen 14.41 Uhr, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in der Elektronik, ein Mähdrescher bei Mäharbeiten auf einem Getreidefeld am Moordamm in Brand. Der Mähdrescher wurde durch den Brand vollständig zerstört. Außerdem griff das Feuer auf das Getreidefeld über. Hier wurden etwa 7,1 Hektar zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lastrup konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Lindern - Brand einer Rundballenpresse

Am 23. Juli 2019 geriet gegen 17.20 Uhr am Riehendamm eine Rundballenpresse in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lindern gelöscht werden. Die Rundballenpresse wurde jedoch vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Lastrup - ausgeschlachteter Pkw in Brand geraten

Am 23. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache an der Blumenstraße ein ausgeschlachteter Golf 3 in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lastrup, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Kameraden vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

Cloppenburg - Mülltonnenbrände

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am 23. Juli 2019, in der Zeit von 22.05 Uhr bis 23.11 Uhr, die Inhalte zweier Metallmülleimer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte die beiden Brände löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Anhängerbrand

Am 23. Juli 2019 geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 23.12 Uhr die Strohladung eines landwirtschaftlichen Anhängers in Brand. Diese brannte vollständig aus. Dabei entstand Sachschaden am Anhänger. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Der Anhänger war zum genannten Zeitpunkt an der Eschstraße auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, die mit etwa 40 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

