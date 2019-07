Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - zwei PKW stießen in Kurve zusammen

Fröndenberg (ots)

Am Montag (01.07.2019) fuhr ein 52 jähriger Mendener gegen 11.30 Uhr auf der Palzstraße in Richtung Fröndenberg. In der Kurve in Höhe des Prozessionsweges geriet er in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Fahrzeug einer 61 jährigen Unnaerin zusammen. Der Mendener wurde leicht, die Unnaerin schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

