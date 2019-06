Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Bendorf/Rhein (ots)

Unbekannte Personen betreten am So. 19.05.2019, zw. 00:45 Uhr und 08:00 Uhr, ein Grundstück "Am Schulenberg" und entwenden dort zwei Fahrräder welche hinter den Garagen abgestellt waren. Laut Geschädigter waren die Fahrräder zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Bei einem der Fahrräder handelt es sich um ein älteres Modell der Marke Jaguar in grün und ein MTB der Fa. Fuji in rot/silber. Hinweise nimmt die PI Bendorf entgegen.

