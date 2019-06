POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 31.05.19 bis Sonntag, 02.06.19)

Polizeidirektion Koblenz

Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 31.05.19 bis Sonntag, 02.06.19)

Im o.g. Zeitraum kam es im Dienstgebiet der PI Simmern zu fünf Körperverletzungsdelikten ohne schwerwiegende Verletzungen.

Darüber hinaus kam zur angegebenen Zeit zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte, einer Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten und drei Ingewahrsamnahmen

Büchenbeuren: Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte

Ein Vermieter aus Büchenbeuren teilte am Samstagnachmittag bei der Polizei in Simmern mit, dass er Probleme mit einem Mieter habe. Der Mieter sei aktuell alkoholisiert und aggressiv. Die gerade stattfindenden Streitigkeiten drohten in eine körperliche Auseinandersetzung auszuarten, aus diesem Grund wurde um das Erscheinen der Polizei gebeten. Vor Ort versuchte der alkoholisierte, aggressive Mieter die Beamten körperlich Anzugehen und sich den Maßnahmen der Polizei zu widersetzen.

Der Aggressor wurde in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet.

Simmern: Widerstandshandlung und Beleidigung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:35 Uhr, fielen Polizeibeamten zwei männliche, alkoholisierte Personen, auf. Die zwei Personen suchten auf dem Maimarktgelände durch aggressives und provokantes Auftreten Konfrontationen mit anderen Besuchern des Maimarktes herbeizuführen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Beleidigungen mit anschließenden Widerstandshandlungen durch die beiden männlichen Personen.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.

B 50/ Gemarkung Ellern: Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen, gegen 10:40 Uhr, ereignete sich auf der B 50 in Höhe von Ellern ein Verkehrsunfall. Ein Pkw mit Anhänger befuhr die B 50 in Fahrtrichtung Rheinböllen. Im Bereich der Gemarkung Ellern sei er von einem weißen Pkw Kombi überholt worden. Der weiße Kombi habe sich nach dem Überholvorgang unmittelbar vor dem Pkw mit Anhänger wieder eingeordnet und nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten. Der Pkw mit Anhänger musste Abbremsen um ein Auffahren zu verhindern. Durch das abrupte Abbremsen fing das Gespann an zu schlingern und der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Gespann rutschte in die Böschung.

An dem Pkw und dem Anhänger entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der weiße Pkw Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Simmern unter der Tel.: 06761-9210 entgegen.

Simmern: Ingewahrsamnahme Maimarkt

Am Samstagabend erteilten Polizeibeamte einer männlichen alkoholisierten Person einen Platzverweis auf dem Maimarktgelände. Zuvor war der Mann straffällig geworden und verhielt sich im Nachgang weiterhin uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften.

Der unbelehrbare Mann kam dem Platzverweis nicht nach und wurde dem Gewahrsam der Polizei in Simmern zugeführt.

