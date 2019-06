Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Winningen (ots)

Vmtl. in der Nacht zum 31.05.2019 stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein in der Hahnenstraße/Winningen ordnungsgemäß auf eingezeichneter Parkfläche abgestellten Pkw. Der Verursacher hinterließ erheblichen Sachschaden und flüchtete von der Unfallstelle. Der Zusammenstoß dürfte in näherem Umfeld deutlich hörbar gewesen sein. Hinweise an Polizeiwache Brodenbach

