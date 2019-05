Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Unfallflucht und Sachbeschädigung

Lahnstein (ots)

Unfallflucht

Am Mittwoch, den 29.05.2019, im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 18.10 Uhr, wurde ein in Lahnstein in der Braubacher Straße 75, auf dortigem Tankstellengelände geparkter PKW beschädigt. Beim PKW, der im Bereich der Staubsaugeranlage stand, wurde durch den Fahrzeugführer eine Delle und mehrere Kratzer im hinteren linken Bereich des PKWs festgestellt. Zum Unfallverursacher liegen derzeit keine Hinweise vor.

Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 29.05.2019, gegen 07.45 Uhr, wurde in der Förderschule in Lahnstein in der Gymasialstraße im 1.Stock des Schulgebäudes eine Sachbeschädigung festgestellt. Der oder die Täter entnahmen einen Feuerlöscher aus der Halterung und versprühten den Inhalt auf dem Flur im 1.Stock. Zuvor wurde zunächst die Scheibe eines Schlüsselkastens eingeschlagen, um den Feuerlöscher entnehmen zu können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Tatzeit im Zeitraum von Dienstag, den 28.05.2019, 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr liegen. Es liegen keine Hinweise auf den oder die Verursacher vor.

