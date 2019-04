Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Grober Unfug in Koblenzer Großsiedlung

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 16.04.2019, trieben einige Unbekannte ihr Unwesen auf dem Peter-Friesenhahn-Platz in Koblenz. Eine Polizeistreife stellte dort fest, dass Unbekannte eine Vielzahl von Videokassetten abrollten und die Bänder über Bäume und abgestellte Fahrzeuge verteilten. Die Plastikhüllen der Kassetten wurden zertreten und der entstandene Müll großflächig verteilt. Beschädigungen an den geparkten Fahrzeugen wurden nicht festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

