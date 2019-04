Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in der Schlachthofstraße in Koblenz - Geschädigter gesucht

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 14.04.2019 ereignete sich gegen Mittag auf dem Parkplatz der Fa. Carglass in Koblenz ein Verkehrsunfall. Beim Einparken beschädigte die Fahrerin eines schwarzen Peugeot einen neben ihr geparkten silbernen Pkw. Die Verursacherin machte sich auf den Weg, den Eigentümer des leicht an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigten Fahrzeugs ausfindig zu machen. Als sie wenig später zur Unfallstelle zurückkehrte, stand das silberne Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkplatz. Offensichtlich wurde der Schaden hinten links nicht bemerkt. Die Fahrerin / der Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

