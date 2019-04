Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kinderhort - Täter scheitern am Tresor

Koblenz-Lützel (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde über einen Sicherheitsdienst ein Einbruch in den Kinderhort am Pfarrer-Friesenhahn-Platz gemeldet. Der Sicherheitsdienst konnte auch noch zwei Personen flüchten sehen. Die Unbekannten hatten sich über eine Terrassentür Zugang zum Werkraum verschafft. Mit dort vorgefundenem Werkzeug wurde dann ein Büro aufgehebelt und versucht, einen Tresor zu öffnen. Dabei wurden sie vermutlich durch den Sicherheitsdienst gestört, konnten aber noch entwischen. Die Polizei in Metternich bittet nun um Zeugenhinweise, telefonisch oder per Mail.

