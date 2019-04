Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2019, kam es gegen 18.28 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung aus dem 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Brenderweg. Durch die verständigte Berufsfeuerwehr Koblenz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ermittlungen ergaben, dass im Treppenhaus abgestellter Unrat in Brand geraten war. Die Brandursache ist unbekannt. Ein 84-jähriger Hausbewohner musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden.

