Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Automatenknacker in Koblenz festgenommen

Koblenz (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 2 gelang es am Donnerstag, 11.04.2019, gegen 5.00 Uhr zwei Automatenaufbrecher festzunehmen. Ein Zeuge beobachtete die beiden 16 und 25 Jahre alte Männer, wie sich diese an einem Zigarettenautomaten in der Andernacher Straße zu schaffen machten. Als er die Beiden ansprach, liefen sie in Richtung Douquestraße davon, konnten aber kurze Zeit später noch in dieser Straße festgenommen werden. An dem Automaten wurde festgestellt, dass offensichtlich gewaltsam versucht wurde, an das Geldfach zu gelangen. An dem Gerät entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell