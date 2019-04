Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Koblenz 2

Koblenz (ots)

Beamte/Beamtinnen des Polizeipräsidiums ELT (Bereitschaftspolizei) führten am gestrigen Mittwoch, 10.04.2019 zwischen 10.00 Uhr und 13.45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Werner-von-Siemens-Straße Ecke Herberichstraße durch. Während dieser Kontrolle fielen 16 Fahrzeugführer auf, die während der Fahrt telefonierten, fünf weitere waren nicht angeschnallt. Ein Fahrzeugführer wurde beanstandet, da dieser seine Kinder ohne entsprechende Sicherungen im Fahrzeug transportierte. Drei Fahrzeugführen wurde wegen technischer Mängel am Fahrzeug ein Mängelbericht ausgestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle der PI Koblenz 2, die in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 14.00 Uhr in der Straße "Zur Bergpflege" durchgeführt wurde, kam es ebenfalls zu mehreren Beanstandungen. Hier wurden vier Gurtverstöße festgestellt, eine Person wurde angehalten, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, eine weitere Person führte ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was eine Blutentnahme erforderlich machte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell