POL-F: 181112 - 1090 Frankfurt-Unterliederbach: Fahrraddieb abgewehrt

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 11. November 2018, gegen 20.10 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Frankfurter im Vorraum einer Bankfiliale in der Königsteiner Straße. Sein Fahrrad hatte er ebenfalls im Vorraum abgestellt. Plötzlich betrat ein Unbekannter den Raum und versuchte, dass Fahrrad des Geschädigten zu entwenden. Der 33-Jährige hielt sein Rad fest und wurde daraufhin von dem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Erst als ein Zeuge dem Geschädigten zu Hilfe eilte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung der Gotenstraße.

Der Täter wird beschrieben als etwa 28 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Kurze, blonde Haare, kräftige Statur, Osteuropäer, schwarz gekleidet.

