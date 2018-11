POL-F: 181112 - 1089 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Wohnungsdurchsuchung wegen BtM-Handel

Frankfurt (ots) - (ne) Am vergangenen Freitag hatte die Polizei die Wohnung eines 40-Jährigen aus Nieder-Erlenbach durchsucht. Er war zuvor in der Platensiedlung in Zusammenhang mit Rauschgifthandel aufgefallen.

Bereits im Januar diesen Jahres war der 40-Jährige ins Visier von Ermittlern geraten. Eine damalige Wohnungsdurchsuchung förderte mehrere 100g Marihuana, sowie eine Gaspistole zu Tage. Nun hatten Beamte der AG Siedlung 431 den Mann erneut unter die Lupe genommen. Die Ermittlungen führten zu einem weiteren Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung. Und wieder konnte Rauschgift aufgefunden werden. Rund 24g Marihuana, 16g Haschisch und Bargeld stellten die Beamten sicher.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen zu Hause entlassen.

