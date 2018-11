POL-F: 181112 - 1088 Frankfurt-Griesheim: Motorroller angezündet

Frankfurt (ots) - (ne) Auf einem Garagenhof im Schwarzerlenweg hat gestern Abend gegen 22:45 Uhr ein Motorroller gebrannt. Zwei Garagentore wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen hatten den Brand bei der Feuerwehr gemeldet. Das Kraftrad stand komplett in Flammen. Da es dicht an einer Garage stand, fing auch diese irgendwann Feuer. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten alles.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer: 069 - 755 53111.

