POL-F: 181111 - 1085 Frankfurt-Griesheim: Evakuierung wegen möglicher Kampfmittel

Frankfurt (ots) - (mc) Am Samstagnachmittag, den 10. November 2018, wurde ein Gegenstand ähnlich Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in der Froschhäuser Straße gefunden. Nach knapp zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen 13.15 Uhr wurde die Polizei über den Fund einer möglichen Weltkriegsbombe informiert. Nachdem der noch zum Teil in der Erde befindliche verrostete Metallkörper mit einer Länge von rund einem Meter durch eine Streife in Augenschein genommen wurde, konnte der Fund eines Kampfmittels nicht ausgeschlossen werden. Vorsorglich wurden Maßnahmen zum Schutz der Anwohner getroffen. Darunter war auch die Räumung der angrenzenden Nachbargrundstücke.

Spezialisten des hiesigen Fachkommissariats konnten weniger später nach Auffinden eines zweiten verdächtigen Gegenstandes Entwarnung geben. Es handelte sich letztlich um ein Sauerstoff- und eine Acetylenflasche.

Kurz vor drei waren die Sperrmaßnahmen aufgehoben und alle Anwohner konnte zurück in ihre Unterkünfte kehren.

