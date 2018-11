POL-F: 181111 - 1084 Frankfurt-Rödelheim/Bockenheim: Professionelles Diebestrio festgenommen

Frankfurt (ots) - (mc) Zivilfahnder nahmen gestern (10. November 2018) drei Personen fest, die im Verdacht stehen, professionell in Frankfurt auf Diebestour gewesen zu sein.

Die drei Personen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik gingen arbeitsteilig vor. Während der 64-jährige Fahrer mit einem Renault das Fluchtfahrzeug stellte, gingen die beiden Komplizen, ein 60-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau, in unterschiedliche Geschäfte, um dort durch Ablenkung und Irreführung zum einen Wechselgeld einzubehalten und zum anderen direkt Bargeld aus den Kassen zu stehlen.

Sie wurden von Zivilfahndern festgenommen und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen ergaben, dass die drei Personen in mindestens vier Fällen so vorgegangen sind. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass noch weitere Fälle im Stadtgebiet der Gruppierung zugeordnet werden können. Hierfür dauern die Ermittlungen allerdings noch an.

