POL-PPWP: Hilfe bei der PIN-Eingabe

Kaiserslautern (ots) - Weil ein alkoholisierter Gast nach durchzechter Nacht am Sonntagmorgen nicht nachvollziehen konnte, warum er 30 Euro in einer Diskothek im Stadtgebiet zahlen sollte, ist die Polizei alarmiert worden.

Nachdem die Beamten mit dem Mann sprachen, sah er ein, dass die Zeche wohl besser bezahlen sollte. Der Alkoholisierte war allerdings nicht in der Lage, selbstständig die Geheimzahl seiner Bankkarte in das Zahlungsgerät einzutippen und bat die Polizisten um Hilfe. Die Beamten halfen und unterstützen den Mann bei der PIN-Eingabe, so dass der 27-Jährige, begleitet von seinen Bekannten, die Diskothek letztendlich verließ.

