POL-PPWP: Handtaschendiebe: Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots) - Eine 85-Jährige ist am Samstag in einem Einkaufsmarkt am Stiftsplatz bestohlen worden.

Taschendiebe langten zu und stahlen gegen 11.45 Uhr die Geldbörse der Frau. Die 85-Jährige hatte das Portemonnaie in ihrer Handtasche am Gehwagen hängen. Die Diebe erbeuteten Ausweise, EC-Karte und Bargeld.

Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

