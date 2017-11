POL-PPWP: Telefon-Betrüger gibt sich als Polizist aus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einen merkwürdigen Anruf hat eine Frau aus Weilerbach am Freitag erhalten. Wie die 62-Jährige am Wochenende der Polizei meldete, klingelte am frühen Nachmittag ihr Telefon - im Display war eine ihr unbekannte Nummer mit der Vorwahl 06781.

Es meldete sich ein Mann, der behauptete, er sei von der Polizei in Idar-Oberstein. Der Anrufer erzählte der Dame zunächst eine dubiose Geschichte von Festnahmen in ihrer Nachbarschaft; er benötige nun weitere Auskünfte. Die Frau durchschaute jedoch den Betrugsversuch und legte einfach auf.

Daraufhin rief der Unbekannte erneut an, beschimpfte die 62-Jährige und stellte Fragen nach ihren Wertgegenständen. Aber auch diesmal verweigerte die Frau einfach die Antwort und legte wieder auf.

Die stattdessen alarmierte Kripo in Kaiserslautern nahm die Ermittlungen auf. Wie sich herausstellte, gehörte die im Display angezeigte Telefonnummer zwar tatsächlich der Polizei in Idar-Oberstein. Eine Nachfrage dort ergab jedoch, dass niemand die Dame in Weilerbach angerufen hatte.

Die 62-Jährige hatte also den "richtigen Riecher" und hat sich genau richtig verhalten.

