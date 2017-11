POL-PPWP: Hochwertige Jacken aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Auf noch ungeklärte Weise haben Automarder am Wochenende in der Obermaierstraße einen Pkw geöffnet. Am Samstagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass mehrere Marken-Jacken, die im Wageninneren abgelegt waren, sowie etwas Münzgeld verschwunden sind. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr.

Aufbruchspuren wurden am dem Fahrzeug keine gefunden. Möglicherweise gelang es den Tätern, das Keyless-System des Wagens zu überwinden und so in den Innenraum einzudringen.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 an die Polizeiinspektion 1 zu wenden.

