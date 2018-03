POL-FL: Viöl - Einbruch in Kindergarten/Polizei sucht Zeugen!

Viöl (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28.02.18), 20 Uhr, auf Donnerstag (01.03.18), 06.50 Uhr, wurde in den Kindergarten im Kirchenweg in Viöl eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten so die Räumlichkeiten des Kindergartens. Diese wurden nach möglichem Diebesgut durchsucht. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Die Kripo Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass auffällige Beobachtungen oder Hinweise unter der Rufnummer 04841-8300 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell