Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorhaube von Lkw Am Rübenacher Wald in Koblenz abgeschraubt

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 12.04.2019, 14.45 Uhr und Montag, 05.40 Uhr, schraubten Unbekannte an einem geparkten Lkw die Motorabdeckung ab. Der Lkw war dort in Höhe des Geländes einer Spedition abgestellt. An dem Lkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell