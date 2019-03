Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Straßenverkehrsgefährdung; Zeugenaufruf

Betzdorf (ots)

Wie erst jetzt angezeigt wurde kam es am Sonntag, den 24.03.2019, gegen 15:30 Uhr, zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Landesstraße 285 zwischen Daaden und Friedewald. Eine 29-Jährige befuhr die L285 in Richtung Friedewald. Kurz vor dem Ortseingang Friedewald wurde die 29-Jährige von einem Pkw überholt, obwohl sich ein roter Seat im Gegenverkehr näherte. Der überholende Pkw sei sehr knapp vor der 29-Jährigen eingeschert und habe diese ausgebremst. Die Beschuldigte konnte ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht den Fahrer des roten Seat im Gegenverkehr als Zeugen. Dieser wird gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

