Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, 29.05.2019 -Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt-

Andernach (ots)

Andernach: Am Mittwochnachmittag, gegen ca. 14:25 Uhr, kam es im Andernacher Stadtteil Eich, Im Breitholz, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, der aus einem Feldweg heraus fuhr. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwerstverletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Pkw und das Fahrrad wurden sichergestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich beziffert. Im Einsatz befanden sich 2 Rettungswagen, ein Notarztwagen, sowie die Polizei Andernach. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Polizeiinspektion Andernach

