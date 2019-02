POL-SE: Norderstedt - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am gestrigen Dienstag ist es in Norderstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten hat. Die Polizeistation Norderstedt-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Quickborn gegen 14:00 Uhr den Stormarnkamp in Richtung Kreisverkehr Stormarnkamp/ Langenharmer Weg/ Stonsdorfer Weg und beabsichtigte diesen anschließend an der ersten Ausfahrt in Richtung Langenharmer Weg zu verlassen. Während dessen fuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg des Langenharmer Weges aus Richtung Falkenbergstraße kommend und nutzte diesen somit entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Am Kreisverkehr fuhr der Radfahrer aus Norderstedt weiter nach rechts und überquerte demnach den Langenharmer Weg. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Rentner erlitt schwere Verletzungen, so dass Sanitäter ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten.

Die Polizeistation Norderstedt-Mitte nimmt Zeugenhinweise unter 040 535362-0 entgegen.

