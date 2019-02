Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Präventionsstreife mit Bereich des Einbruchschutzes

Bad Segeberg (ots)

Polizeibeamte der Polizeidirektion Bad Segeberg sind am gestrigen Dienstag zu Fuß in Bad Bramstedt sowie in naheliegenden Gemeinden unterwegs gewesen, um in Bezug auf Wohnungseinbrüche zu sensibilisieren und in diesem Zusammenhang auch auf mögliche Schwachstellen hinzuweisen.

Zwischen 11 Uhr und 16 Uhr führten die Beamten in Hitzhusen, Lentföhrden, Wiemersdorf, Fuhlendorf, Weddelbrook und Bad Bramstedt insgesamt 60 Bürgergespräche und händigten hierbei die Informationsbroschüre "Ungebetene Gäste" aus, die auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/10-ungebetene-gaeste/ zu finden ist. Die sogenannten Präventionsstreifen stellten insgesamt 16 gekippte Fenster fest, obwohl niemand zu Hause war. In 28 Fällen waren ungesicherte sowie zugängliche Aufstiegshilfen und einmal eine unverschlossene Haustür vorzufinden. Zudem fielen den Polizisten 14 nicht angeschlossene Fahrräder und 24 offene Garagen mit erreichbaren Wertgegenständen auf.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass im Aktionszeitraum mehrere Anrufe bei der Polizei eingingen, da man hinsichtlich der Echtheit der Beamten verunsichert war. Im Rahmen dessen wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Polizei niemals um Geldbeträge bittet und auch keine Fragen zu finanziellen Verhältnissen stellt. Sobald Sie Zweifel daran haben, ob es sich bei einer Person wirklich um einen Polizeibeamten handelt, wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110!

