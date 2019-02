Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Jugendliche von Auto angefahren

Bad Segeberg (ots)

Heute Morgen, gegen 7:50 Uhr, ist es in Wedel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde. Da die Personalien des Autofahrers nicht feststehen, bittet die Polizei um Hinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge, befuhr ein noch unbekannter Autofahrer den Kronskamp in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Zeitgleich ging die Schülerin aus Wedel auf dem linken Gehweg in die gleiche Richtung. Als der PKW-Fahrer nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Anschließend kam es zu einem Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, bei dem kein Datenaustausch erfolgte. Zunächst ging die Schülerin davon aus, unverletzt zu sein. Im weiteren Verlauf des Vormittags stellte sie jedoch Schmerzen fest.

Der korpulente Autofahrer soll mit einem bayrischen Akzent gesprochen haben und in einem Alter zwischen 60 und 70 Jahren gewesen sein. Neben kurzen, graumelierten Haaren soll er einen Oberlippenbart in der gleichen Farbe getragen haben. Die Größe wurde auf 1,78 Meter geschätzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen PKW mit einem Kennzeichen des Kreises Pinneberg handeln.

Die Polizei Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl Zeugen als auch den besuchten Autofahrer um Kontaktaufnahme unter 04103 50180.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de

