Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB23 - Kontrolle eines Reisebusses zeigt erhebliche Mängel

Bad Segeberg (ots)

Am 22. Februar 2019, gegen 23 Uhr, hat das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn einen Reisebus von der Bundesautobahn 23 gelotst und in Elmshorn einer Kontrolle unterzogen. Anlässlich der Mängel untersagten die besonders geschulten Beamten die Weiterfahrt.

Schon bei der ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs auf einem Elmshorner Tankstellengelände stellten die Polizisten gravierende technische Mängel fest. So war die Achsanbindung der zweiten Achse linksseitig am Rahmen gänzlich gerissen. Weiterhin waren diverse Karosserieteile lose. Im Bereich der Kraftstoffanlage war ein starker Kraftstoffverlust unmittelbar über der Abgasanlage festzustellen, was eine Brandgefahr begründete. Des Weiteren waren rote Warnleuchten im Cockpit und durchrostete Stellen an der Karosserie mit schwarzem Klebeband überklebt sowie die Bremsanlage an der zweiten Achse rechtsseitig nahezu ohne Funktion. Hinzu kamen noch etliche weitere Mängel, wie beispielsweise defekte Beleuchtungseinrichtungen oder eine seit November abgelaufene Sicherheitsprüfung. Zuletzt stellten die Beamten fest, dass die hintere Tür nicht zu öffnen war, was hinsichtlich des Fluchtweges im Ernstfall eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt.

Besetzt war der Bus mit dem 71-jährigen Busfahrer sowie 32 Fahrgästen, welche von einem Theaterbesuch aus Hamburg kamen und zurück in den Kreis Dithmarschen wollten.

Die Polizisten stellten den Bus zum Zwecke der technischen Untersuchung sicher. Die Fahrgäste traten die Weiterfahrt teils mit Taxen und teilweise mit einem georderten Ersatzbus an.

Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen erfolgte im Verlauf des gestrigen Tages. Dabei stellte dieser eine akute Betriebsgefahr mit mehr als 20 erheblichen und verkehrsunsicheren Mängeln fest, so dass nur noch das Abschleppen des Busses in Frage kam. Die amtlichen Kennzeichen wurden nach der Begutachtung entstempelt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt.

Gegen den Verantwortlichen der Firma fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bezüglich des technischen Zustandes. Der Fahrer wird sich ebenfalls wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell