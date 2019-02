Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hitzhusen / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Einbruch

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 25.02.19, kam es in Hitzhusen zwischen 10:00 und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße/ Weddelbrooker Damm. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten u.a. Schmuck, Bargeld und Bekleidung. Hierzu flexten sie auch einen Tresor auf. Der Lärm müsste in der Nachbarschaft zu hören gewesen sein und wurde möglicherweise für normale Handwerkerarbeiten gehalten. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Soko Wohnung hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-202280 um Hinweise. Wer hat die Tat oder mögliche Vorbereitungshandlungen in den letzten Wochen beobachtet? Wem sind in den zurückliegenden Wochen unbekannte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat am Montagnachmittag die Flexarbeiten oder weiteren Lärm gehört?

