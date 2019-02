Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn, BAB7 - Gegenstand auf Reisebus geworfen; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag, gegen 6 Uhr, ist auf der Bundesautobahn 7 in Höhe Quickborn ein unbekannter Gegenstand auf einen vorbeifahrenden Reisebus geworfen worden. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Sachstand war der Bus in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als durch den Aufprall die Windschutzscheibe des Fahrzeugs zersplitterte. Der Fahrer hielt in Höhe der Anschlussstelle Quickborn an und konnte seine Fahrt nach den ersten polizeilichen Ermittlungen fortsetzen. Im Bus befanden sich 53 Fahrgäste. Eine Person erlitt durch den Bremsvorgang leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlages aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

