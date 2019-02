Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebtahl

53539 Kelberg, Hauptstraße (ots)

Am 22.02.2019, gegen 11:50 Uhr, wurde einer Kundin in einem Lebensmittelmarkt in Kelberg-Zerrmüllen das Portemonnaie von unbekannten Personen aus der Handtasche entwendet. Im Verdacht stehen zwei unbekannte Damen in einem Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Hinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 9626-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun,



06592-9626-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell