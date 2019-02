POL-PDWIL: Unfallflucht in Jünkerath

Polizeidirektion Wittlich

Unfallflucht in Jünkerath

Am Vormittag des 22.02.2019 wurde ein auf dem Aldi-Parkplatz in Jünkerath abgestellter VW Polo vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden Pkw am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall ereignete sich etwa in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel.-Nr. 06551/942-0 oder per e-mail unter pipruem@polizei.rlp.de mitzuteilen.

