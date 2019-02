Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegelkollision

Hersdorf (ots)

Am 22.02.2019 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus der VG Gerolstein mit seinem PKW die L10 zwischen Seiwerath und Jakobsknopp. Auf dieser Strecke kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW entgegen. Da dieser sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, kam es zu einer Spiegel-Spiegel Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zur Tat oder zu einem möglichen Unfallverursacher werden an die Polizei Prüm, Tel.: 06551/942-0 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-942-0

www.polizei.rlp.de/pi.pruem



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell