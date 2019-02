Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Leergutdiebe durch Spezialkräfte festgenommen

Bernkastel-Kues (ots)

Gestern Abend kam es zur Festnahme von zwei Deutschen, die im Verdacht stehen an einer Vielzahl von Leergutdiebstählen in der Region Trier und darüber hinaus, beteiligt gewesen zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Tatverdächtigen observiert und unmittelbar nach Tatausführung durch Spezialkräfte im Raum Osann-Monzel aufgriffen und festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt sich um einen 50 jährigen und einen 26 jährigen, die für die Polizei keine Unbekannten sind. Die Schadenssumme dürfte nach den ersten Erhebungen im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Es erfolgte über die Staatsanwaltschaft Trier die Vorführung beim Haftrichter. Dieser ordnete gegen beide die Untersuchungshaft an.

