Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beleidigung und Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am 22.02.2019, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Strecke der B 49 von Neuerburg in Richtung Bausendorf in Höhe des dortigen Parkplatzes möglicherweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch das Fahrverhalten eines Fahrzeugführers eines weißen BMW beim Überholen. Anschließend streckte der Fahrzeugführer den Mittelfinger in Richtung eines LKW-Fahrers. Zu diesem Zeitpunkt befuhren u.a. ein dunkler Opel Zafira und ein silbernen Ford Focus die B 49. Weitere Personen oder Fahrzeugführer, die zur o.g. Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und Angaben zur Sache machen können und/oder durch das Fehlverhalten des Fahrzeugführers in ihrer Fahrt beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich, unter der Rufnummer: 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

