Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle auf Baustelle an der Rommersheimer Held

Rommersheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20.02.2019, 21:30 Uhr und Donnerstag, 21.02.2019, 06:30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter von einem Bagger auf einer Baustelle in der Rommersheimer Held in Rommersheim ca. 260 Liter Diesel abgezapft. An einer weiteren Baumaschine wurden Maschinenteile entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/9420 oder per Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

