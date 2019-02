Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Oberstadt (ots)

Donnerstag, 14.02.2019, 18:15 Uhr 20:58 Uhr

Im Bereich der Göttelmannstraße hebeln Unbekannte ein Fenster im Bereich der Terrasse eines Mehrfamilienhauses auf. Darüber gelangen sie in die Wohnung. In der gesamten Wohnung durchwühlen sie Schränke und verschiedene Behältnisse. Nach dem es bei Eintreffen der Bewohnerin im Zimmer mit dem zuvor aufgehebelten und geöffneten Fenster noch warm ist, dürfte der Einbruch erst kurze Zeit vorher erfolgt sein. Die Unbekannten entwenden Schmuck in unbekanntem Wert und einen niedrigen, zweistelligen Geldbetrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

