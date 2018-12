POL-PDTR: Wohnhausbrand in Oberbillig

Oberbillig (ots) - Am Samstag, den 08.12.2018 wurden gegen ca. 11:30 Uhr die umliegenden Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in der Brückenstraße in Oberbillig alarmiert. Vor Ort stellten die Wehrleute fest, dass es im Dachgeschoss des Einfamilienhauses brannte. Die Feuerwehren konnten den Brandherd erreichen und das Feuer löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, das Gebäude ist derzeit jedoch nicht begehbar.

Der Bewohner des Hauses war zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause. Ihm konnte schnell eine neue Bleibe durch einen Oberbilliger Bürger zur Verfügung gestellt werden.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, auch gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei Trier geführt.

