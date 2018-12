POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Hermeskeil (ots) - In der Zeit vom 07. Dezember, 17:30 Uhr bis 08. Dezember, 10:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Hermeskeiler Schulstraße ein geparkter blauer Pkw durch ein vermutlich ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug beträgt ca. 700 Euro.

