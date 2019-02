Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

54579 Üxheim, Niederehe, L68 (ots)

Am 22.02.2019, gegen 13:25 Uhr kam es an der Kreuzung L68 / K59 bei Niederehe zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein niederländischer, 55-jähriger Fahrer befuhr die K59 aus Richtung Niederehe kommend und missachtete die Vorfahrt eines auf der L68 aus Richtung Stroheich kommenden 32-jährigen Fahrers aus der VG Gerolstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der niederländische Pkw von der Fahrbahn geschleudert. Die Insassen dieses Pkw wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 32-jährige Fahrer, sowie sein zweieinhalb jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Daun, mehere Rettungs- und Notarztwagen, sowie 30 Feuerwehrleute.

