Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus in Rittersdorf

Rittersdorf (ots)

Am späten Nachmittag bzw. in den Abendstunden am Freitag, dem 22.02.2019, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Rittersdorf, Im Wintersberg. Unbekannte Täter drangen von der Gebäuderückseite in das Gebäude in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugen, welchen am Freitag, oder an Tagen zuvor in Rittersdorf auffällige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg unter 06561-9685-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell