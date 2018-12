POL-PPWP: Autofahrerin fährt betrunken - Polizei sucht Zeugen

Frankenstein (Pfalz) - Hochspeyer - Kaiserslautern (ots) - Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Montagabend alkoholisiert aus Neustadt kommend durch Frankenstein nach Kaiserslautern gefahren. Die Polizei wirft ihr vor, einen Unfall verursacht, andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und eine rote Ampel missachtet zu haben. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der Frau machen können oder möglicherweise von ihr gefährdet wurden.

Die 57-Jährige war mit einem grauen Renault Twingo gegen 19 Uhr im Neustadter Tal unterwegs. Die Frau fuhr nach Kaiserslautern. In einer Kurve in Frankenstein touchierte sie mit ihrem Wagen einen entgegenkommenden Pkw. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr die 57-Jährige weiter. Die geschädigte Autofahrerin folgte dem Renault von Frankenstein durch Hochspeyer bis nach Kaiserslautern. An der Kreuzung Mannheimer Straße / Ludwigshafener Straße fuhr die 57-Jährige über eine rote Ampel. Die Autofahrerin konnte von der Polizei ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Sie war alkoholisiert. An ihrem Auto stellte die Polizei frische Unfallspuren fest. Der 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrweise der Twingo-Fahrerin gemacht haben oder möglicherweise von ihr gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

