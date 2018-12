POL-PPWP: Wer hat den Dieb gesehen?

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei fragt: Wer hat den Dieb gesehen oder kann Hinweise zu den Personen geben? Am Samstagnachmittag stahl ein Unbekannter aus einem Lotto-Geschäft in der Hohenecker Straße das Handy einer Kassiererin. Der Mann und sein Begleiter flüchteten über den Parkplatz des Wasgau-Marktes zu einer Bushaltestelle. Eine Kundin verfolgte die Männer, die schließlich in Richtung Pfaffsiedlung davon eilten.

Die Polizei bittet um Hilfe: Wer hat die Männer gesehen oder kann Hinweise geben?

Der Dieb wird von Zeugen wie folgt beschrieben: Er sei etwa 25 Jahre alt, ist 1,75 Meter groß und könnte circa 60 Kilogramm wiegen. Der Mann habe gelockte, braune Haare. Er könnte osteuropäischer Herkunft sein. Der Unbekannte war mit einer blauen Hose mit weißen Streifen und einer dunklen Daunenweste bekleidet. Sein Begleiter ist auch etwa 25 Jahre alt und circa 1,68 Meter groß. Er trug eine Wollmütze und eine beige-grüne Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

