POL-PPWP: Einkaufen ohne zu bezahlen

Kaiserslautern (ots) - Am Montagnachmittag waren zwei Männer in einem Geschäft in der Zollamtstraße unterwegs. Dort "shoppten" sie Waren im Wert von mehreren hundert Euro und legten diese in den Einkaufswagen. An der Kasse gingen die beiden Diebe jedoch einfach vorbei und bezahlten nicht. Eine Mitarbeiterin beobachtete das und verständigte Hilfe. Ein Ladendetektiv konnte einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten -der andere Dieb flüchtete. Die Mitarbeiterin teilte den Beamten außerdem mit, dass die Herren bereits in den letzten Wochen versucht hatten, Gegenstände zu klauen. Die Polizei ermittelt.

