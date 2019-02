Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg / 49-Jähriger und Sohn nach versuchtem Aufbruch in eine Waschanlage vorläufig festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 23.02.19, konnte die Polizei einen 49-Jährigen und später auch seinen Sohn nach einem versuchten Aufbruch in eine Waschanlage vorläufig festnehmen. Eine Zeugin hatte der Polizei gegen 20:30 Uhr zwei verdächtige Personen an einer Waschanlage im Kisdorfer Weg gemeldet. Als die Polizei dort eintraf, flüchtete ein Mann zu Fuß in Richtung der Straße "Graff." Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen ebenfalls zu Fuß. Nur wenig später gelang es ihnen, den Mann vorläufig festzunehmen. Wie sich herausstellte, hatte der 49-Jährige versucht, die Tür zur Waschanlage aufzubrechen. Der zweite Täter konnte wenig später ermittelt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um den Sohn des 49-Jährigen. Kriminalbeamte erfassten die beiden Mitteleuropäer erkennungsdienstlich und entließen sie anschließend. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren für ihre Tat verantworten.

