Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg, Thesdorfer Weg / 12-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Polizei sucht flüchtige Unfallverursacherin

Bad Segeberg (ots)

Wie der Polizei erst später mitgeteilt wurde, kam es am Freitag, den 22.02.19, gegen 12:50 Uhr, in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 12-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Die schwarzhaarige Fahrerin eines schwarzen Pkw hatte den 12-Jährigen an der Kreuzung Thesdorfer Weg/ An der Raa/ Richard-Köhn-Straße beim Abbiegen vermutlich übersehen, als dieser bei grünem Ampellicht die Straße "An der Raa" überquerte. Der Schüler musste stark bremsen, stürzte dadurch und rammte sich den Lenker in den Kehlkopf. Während die Unfallverursacherin in Richtung "An der Raa" wegfuhr, schleppte sich der Schüler mit Atemnot nach Hause. Seine Mutter brachte ihn sofort in eine Klinik, wo er mit schweren Verletzungen stationär aufgenommen wurde. Die Polizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallverursacherin und Zeugen werden gebeten, sich unter 04101-2020 zu melden.

