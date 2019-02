Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach Raub mit Schusswaffe

Bad Segeberg (ots)

Zu einem schweren Raub ist es am Vormittag des vergangenen Samstags in der Straße Langelohe in Elmshorn gekommen. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen suchte ein noch unbekannter Täter gegen 9:40 Uhr die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes über eine Hintertür auf. Dort bedrohte er einen Mitarbeiter mit einer Pistole, forderte Bargeld und flüchtete mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Mitarbeiter blieb bei dem Überfall unverletzt.

Bei dem Täter soll es sich um einen zwischen 1,80 und 1,90 Meter großen, kräftigen Mann gehandelt haben. Der etwa 24-Jährige mit osteuropäischem Akzent soll eine blaue Jacke mit Brusttaschen sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04121 8030 entgegen. Wer kann Angaben zu der Tat oder der Person machen?

