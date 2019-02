Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Seniorin bestohlen, Zeugin verfolgt Täter und sichert Diebesgut

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 22. Februar 2019, ist in Wedel einer Rentnerin die Handtasche entwendet worden. Nur dem schnellen Eingreifen einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die 87-Jährige ihren sämtlichen Besitz zurück erhalten hat.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen ging die Seniorin aus Wedel mit ihrem Rollator gegen 16:15 Uhr auf dem Gehweg der Rudolf-Höckner-Straße. Plötzlich trat ein noch unbekannter Jugendlicher von hinten an sie heran und nahm ihre Handtasche an sich, die sich im Korb der Gehhilfe befand. Anschließend flüchtete er in den nahe gelegenen Bürgerpark.

Das Opfer traf wenig später auf eine 38-jährige Frau, der sie den Vorfall schilderte. Diese verfolgte den Jugendlichen umgehend und schüchterte ihn derart ein, dass er das Diebesgut fallen ließ und ohne seine Beute flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich um eine etwa 16 Jahre alte, männliche Person mit einem dunklen Trainingsanzug gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wedel unter 04103 50180 in Verbindung zu setzen.

