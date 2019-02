Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Richtweg / Polizei erbittet Hinweise nach exhibitionistischer Handlung

Bereits am Freitag, den 22.02.19, kam es in Norderstedt zu einer exhibitionistischen Handlung. Gegen 23:00 Uhr soll ein Mann im Richtweg eine junge Frau angesprochen haben, wobei er sein Glied in der Hand hielt. Die Frau beachtete den Mann nicht, ging weiter und verständigte die Polizei. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre, zirka 1,70 m groß, hellhäutig, mit dunkler Kapuze. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer kann Hinweise zu der gesuchten Person geben? Wer hat die Tat beobachtet?

